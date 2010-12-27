Смольный поручил усилить оборонный комплекс

На данные цели из городского бюджета выделят 4 млрд рублей.

Чиновники обсудили инициативу днем 23 июля во время заседания правительства. Проект будет реализован в рамках государственной программы "Развитие промышленности".

На привлечение предпринимателей Петербург выделит 4 млрд рублей. Большая часть бюджета пойдет на развитие оборонного комплекса, 680 миллионов - на поддержку бизнеса. По мнению руководства Смольного, сейчас промышленность является приоритетным направлением в экономике города. Внимание уделят росту темпов и объемов производства, а также контроль за налогооблагаемой базой.

Среди поступивших предложений: активнее развивать малый и средний бизнес, усилить работу по диверсификации предприятий оборонного комплекса. Последний должен плавно перейти к изготовлению гражданской продукции в 2024 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга.

Фото: Piter.tv