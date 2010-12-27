ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД наведались в петербургские бизнес-центры. Всего 23 июля они посетили 20 адресов. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, обыски начались около 16:00. По статье за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. В деле приняли участие бойцы СОБР и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Они посетили бизнес-центр на Инструментальной улице, 4 офиса и около 15 жилищ.

Официально об обысках пока не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге бывший чиновник брал взятки медом и яйцами.

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