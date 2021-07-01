Смольный поручил школам провести беседы о рисках вовлечения детей в терроризм

Петербургские школы усилят профилактику после случаев втягивания подростков.

Губернатор Санкт-Петербурга на заседании городского правительства поручил организовать дополнительные профилактические беседы со школьниками в связи с ростом случаев вовлечения несовершеннолетних "в террористическую и диверсионную деятельность". По словам градоначальника, прокуратура подготовила "соответствующую пометку по противодействию вовлечения несовершеннолетних" в такие правонарушения.

Беглов обязал глав районов провести работу с директорами школ и колледжей, чтобы руководители образовательных учреждений довели до родителей информацию о том, что участие в подобных действиях "рассматривается как теракт". Он подчеркнул, что необходимо подробно объяснять детям возможные последствия.

Ранее Piter.TV поговорил с учителем начальных классов школы №93 Пушкинского района, призером конкурса "Первый учитель" Алексеем Сергеевичем Чибитько.

Фото: Piter.TV