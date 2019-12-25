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Смольный пообещал пожилым петербуржцам выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни
Сегодня, 17:16
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nadezhda_sib

Смольный пообещал пожилым петербуржцам выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни

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Однако речь идет об определенных категориях граждан.

Для получения выплат за самоизоляцию петербуржцам старше 65-ти лет не нужно будет писать заявление. Об этом рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице "ВКонтакте".

По информации главы комитета по социальной политике, 2 тыс. рублей будут переведены в течение ближайших 1-2 дней. Это относится к людям старше 80 лет, инвалидам I и II группы, тем, кто получает социальное обслуживание на дому. В эти категории входит 298 тыс. горожан. 

Остальные 569 тыс. пожилых людей получат выплату после окончания ограничительных мер. 

Ранее в Смольном ответили на жалобы петербуржцев на налог с выплат пожилым

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, пожилые люди, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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