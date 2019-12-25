В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Смольном ответили на жалобы петербуржцев на налог с выплат пожилым. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по социальной политике Петербурга.
В ведомстве опровергли информацию, что выплаты в 2000 рублей людям старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции уже выдают и якобы с этой суммы взимается подоходный налог. Отмечается, что выплаты начнутся только после снятия режима самоизоляции.
Уточняется, что выплата будет единоразовой и никаких налогов с неё взиматься не будет.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса умерли трое мужчин и женщина.
Фото:pixabay
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