Выплаты пожилым людям начнутся только после окончания периода самоизоляции.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Смольном ответили на жалобы петербуржцев на налог с выплат пожилым. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по социальной политике Петербурга.

В ведомстве опровергли информацию, что выплаты в 2000 рублей людям старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции уже выдают и якобы с этой суммы взимается подоходный налог. Отмечается, что выплаты начнутся только после снятия режима самоизоляции.

Уточняется, что выплата будет единоразовой и никаких налогов с неё взиматься не будет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса умерли трое мужчин и женщина.

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