В Петербурге от коронавируса умерли трое мужчин и женщина

Всем было от 58 до 88 лет.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще четыре смертельных случая от коронавируса в Петербурге.

В Госпитале для ветеранов войн скончались мужчины 63 и 72 лет. В Городской Александровской больнице скончалась 88-летняя женщина, в Городской многопрофильной больнице № 2 – мужчина 58 лет.

У всех пациентов были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

В Петербурге в НИИ скорой помощи умерла третья медсестра.

Фото: Piter.TV