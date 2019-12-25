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Смольный пообещал не повышать тарифы ЖКХ с 1 января
Сегодня, 11:38
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nadezhda_sib

Смольный пообещал не повышать тарифы ЖКХ с 1 января

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Тарифы повысят, но позже.

Повышение тарифов ЖКХ петербуржцев ждет не 1 января, а 1 июля 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

В среднем тарифы вырастут на 3,5%. По отоплению и горячему водоснабжению они вырастут на 3,4%, по холодной воде и водоотведению ― на 1,8%. Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4%, а на газоснабжение ― 3,2%. 

По словам Беглова, рост тарифов удалось сдерживать 1,5 года. 

Напомним, что у петербуржцев есть возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени до 31 декабря 2020. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: жкх, отопление, тариф жкх, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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