Смольный пообещал не повышать тарифы ЖКХ с 1 января

Тарифы повысят, но позже.

Повышение тарифов ЖКХ петербуржцев ждет не 1 января, а 1 июля 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

В среднем тарифы вырастут на 3,5%. По отоплению и горячему водоснабжению они вырастут на 3,4%, по холодной воде и водоотведению ― на 1,8%. Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4%, а на газоснабжение ― 3,2%.

По словам Беглова, рост тарифов удалось сдерживать 1,5 года.

Напомним, что у петербуржцев есть возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени до 31 декабря 2020.

Фото: Piter.TV