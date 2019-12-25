У петербуржцев появилась возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени

Акция будет действовать вне зависимости от суммы задолженности.

Жителям Петербурга и Ленобласти, которые оплатят имеющиеся задолженность за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и вотоотведению, не начислят штрафные пени. ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" объявляет акцию "В Новый год без долгов".

Акция будет проходить с 23 ноября по 31 декабря 2020.

Ранее правительство РФ ввело мораторий на начисление пени задолженностей, которые возникли в период с 6 апреля по 31 декабря 2020. "Водоканал" готов не начислять пети в случае просрочки платежа и за более ранние периоды. Это будет возможно только в том случае, если погасить долг до наступления нового года.

В акции могут принять участие потребители коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах и собственники жилых домов, имеющих договоры с предприятием. ТСЖ, ЖК, ЖСК и управляющие компании участниками не являются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы стали реже жаловаться на услуги ЖКХ.

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