Петербуржцы стали реже жаловаться на услуги ЖКХ

Число обращений снизилось в два раза.

В 2020 году петербуржцы стали реже жаловаться органам власти по вопросам ЖКХ. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на совещании Жилищного комитета с главами районов города.

Известно, что по заданию чиновника местные администрации продумали комплекс мер по снижению числа жалоб от жителей многоквартирных домов. Результаты анализа характера сообщений горожан по разным направлениям стали основой адресных программ по текущему ремонту в этом году: в порядок успели привести 3300 подвалов и отремонтировали крыши, где необходимо, а еще свыше трех тысяч домов ждет ремонт в 2021 году.

Отмечается, что Госжилинспекция, в свою очередь, поставила задачи по усилению надзора в сфере ЖКХ, чтобы предупредить нарушения в работе УК и следить за качеством сделанных работ. Это в два раза снизило количество обращений по вопросам текущего ремонта, содержания домов, предоставления коммунальных услуг. Число звонков в Городской мониторинговый центр также снизилось на 28,7%. Самыми частыми пока остаются жалобы на содержание крыш, после них идут отопление и проблемные подвалы и чердаки, затем электроснабжение и горячее водоснабжение.

Ранее мы писали, что губернатор встретился с дольщиками двух проблемных ЖК.

Фото: Piter.TV