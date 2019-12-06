Губернатор встретился с дольщиками двух проблемных ЖК

Смольный нашел инвестора.

Глава Петербурга встретился с дольщиками ЖК "На Заречной" и "Три апельсина", которые считаются проблемными, во вторник, 17 ноября. Горожане общались с губернатором прямо на строительной площадке.

Строительство начала компания "Норманн", у которой позже возникли проблемы, работы прекратили, объекты забросили на несколько лет. Теперь Смольный нашел нового инвестора – достраивать ЖК будет "РСТИ". Также в администрации уточнили, что механизм завершения работ уже разработан. Приблизительные сроки окончания строительства пока не назвали. Отмечается, что сейчас работы выполнены на 5%.

Ранее мы писали, что в Петербурге цены на однокомнатные квартиры в хрущевках выросли на 20%.

Фото: Piter.TV