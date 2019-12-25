Смольный получил право выписывать штрафы за парковку с нарушением ПДД

Ответственным назначили комитет по транспорту.

Сотрудники правительства Петербурга получат полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел в отношении нарушителей правил остановки и стоянки. Кроме того, они смогут эвакуировать автомобили. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ. Новые полномочия Смольный получит с 29 июня 2021-го года. Ответственным назначили комитет по транспорту. В связи с этим в ведомстве создадут новое подразделение. Его сотрудники будут отвечать за составление протоколов, выносить постановления по делам об административных правонарушениях, рассматривать жалобы и обращения, а также администрировать доходы.

Власти надеются, что нововведение поможет улучшить дорожную ситуацию в городе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали мыть дороги и тротуары.

Фото: Piter.TV