  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный получил право выписывать штрафы за парковку с нарушением ПДД
Сегодня, 14:05
28
nadezhda_sib

Смольный получил право выписывать штрафы за парковку с нарушением ПДД

0 0

Ответственным назначили комитет по транспорту.

Сотрудники правительства Петербурга получат полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел в отношении нарушителей правил остановки и стоянки. Кроме того, они смогут эвакуировать автомобили. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ. Новые полномочия Смольный получит с 29 июня 2021-го года. Ответственным назначили комитет по транспорту. В связи с этим в ведомстве создадут новое подразделение. Его сотрудники будут отвечать за составление протоколов, выносить постановления по делам об административных правонарушениях, рассматривать жалобы и обращения, а также администрировать доходы. 

Власти надеются, что нововведение поможет улучшить дорожную ситуацию в городе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали мыть дороги и тротуары. 

Фото: Piter.TV

Теги: парковка, пдд, полномочия правительства петербурга, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии