В Петербурге начали мыть дороги и тротуары

На прошлой неделе из Петербурга вывезли 1,1 тысячи кубометров мусора и 1,26 тысячи тонн смёта.

В первый рабочий день улицы Петербурга моют и убирают 719 машин и 1141 дворник Комитета по благоустройству. Еще 12 машин и 125 специалистов садово-парковых предприятий приводят в порядок аллеи, бульвары, парки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

На прошлой неделе ежедневно, в среднем, город убирали более 700 единиц техники и 1150 дворников. За это время из Петербурга вывезли 1,1 тысячи кубометров мусора и 1,26 тысячи тонн смёта.

Также в городе начали мыть дороги и тротуары. Дороги моют только чистой водой без всяких примесей, согласно требованиям санитарных служб.

Весенний общегородской субботник в Петербурге пройдет с участием горожан. День благоустройства намечен на 24 апреля.

Фото: Piter.tv