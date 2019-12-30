Смольный показал место для второго вестибюля "Василеостровской"

Второй выход со станции планируется разместить между 11-й и 12-й линиями В.О.

Смольный показал участок на Васильевском острове, где планирует разместить второй вестибюль одноименной станции. Документы появились на официальном сайте городского правительства.

Судя по схемам, второй выход со станции расположится между 11-й и 12-й линиями Васильевского острова, ближе к Среднему проспекту. Петербургская администрация напомнила, что до 22 февраля по проекту планировки второго вестибюля "Василеостровской" ведутся публичные слушания.





Ранее мы рассказывали, что около станции метро "Путиловская" остановили работы по проходке левого перегонного тоннеля.

Фото: скрин gov.spb.ru