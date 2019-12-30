Около станции метро "Путиловская" остановили работы по проходке левого перегонного тоннеля

Рабочие и "Метрострой" по-разному объяснили произошедшее.

Стало известно, что уже несколько дней не ведутся работы на щитовой проходке левого перегонного тоннеля у станции метро "коричневой" ветки "Путиловская". Об этом сообщила "Фонтанка.ру" 29 января со ссылкой на сотрудников "Тоннельного отряда - 3".

Издание утверждает, что в "Метрострое" информацию подтвердили и объяснили это тем, что сейчас согласовываются ночные работы с ГУП "Петербургский метрополитен". Другое мнение выразили рабочие. По их словам, это стало акцией протеста из-за задержек зарплаты.

В группе "ВКонтакте" "Метрострой СПб" рабочие обсуждают их визит в офис предприятия. Они собираются бороться за свои зарплаты и "недогуленный отпуск". Долги по зарплате в руководстве предприятия обещали погасить после новогодних праздников.

Фото: Piter.TV