Смольный показал, как будет выглядеть новый санаторий в Курортном районе

Возможно, он будет специализироваться на лечении кардиологических и неврологических заболеваний.

Правительство Петербурга показало эскизы санатория со СПА-комплексом, который появится в Курортном районе.

Учреждение для укрепления здоровья и отдыха появится в Репино на побережье Финского залива. Он будет рассчитан на 200 человек. В четырехэтажном санатории будет медицинский блок, бассейн, гостиница и ресторан. Комплекс будет специализироваться на лечении кардиологических и неврологических заболеваний.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников согласовал проект. По всей видимости, речь идет о территории, которая имеет историческую значимость. По информации СМИ, для комплексы выбрали участок, где ранее располагались дачи Дома творчества композиторов.

Фото: администрация Петербурга