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Смольный показал, как будет выглядеть новый санаторий в Курортном районе
Сегодня, 12:53
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Смольный показал, как будет выглядеть новый санаторий в Курортном районе

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Возможно, он будет специализироваться на лечении кардиологических и неврологических заболеваний. 

Правительство Петербурга показало эскизы санатория со СПА-комплексом, который появится в Курортном районе. 

Учреждение для укрепления здоровья и отдыха появится в Репино на побережье Финского залива. Он будет рассчитан на 200 человек. В четырехэтажном санатории будет медицинский блок, бассейн, гостиница и ресторан. Комплекс будет специализироваться на лечении кардиологических и неврологических заболеваний. 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников согласовал проект. По всей видимости, речь идет о территории, которая имеет историческую значимость. По информации СМИ, для комплексы выбрали участок, где ранее располагались дачи Дома творчества композиторов.

Фото: администрация Петербурга

Теги: отдых, санаторий, спа комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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