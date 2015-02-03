В Курортном районе построят новый санаторий со СПА-комплексом и подземной парковкой

Ранее на указанном участке в Репино располагались дачи Дома творчества композиторов.

В среду, 10 августа, стало известно о строительстве нового санатория в Репино, где ранее располагались дачи Дома творчества композиторов. Об этом сообщил РБК.

Санаторий будет состоять из четырёх корпусов в четыре этажа и включать приёмно-административную часть, медицинский блок с бассейном, гостиницу и ресторан. Место рассчитано на 223 постояльца. Проект будущего объекта уже одобрили.

Общая площадь всех флигелей составит 12,4 тысячи квадратных метров. В санатории оборудуют СПА-комплекс и подземный паркинг.

По оценкам специалистов, в один "квадрат" нужно будет вложить около 120 тыс. рублей. Предполагается, что санаторий будет востребован.

Фото: Piter.tv