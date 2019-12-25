Смольный подумывает ограничить въезд на улицу Рубинштейна по вечерам выходных

Аналогичный эксперимент уже осуществили на Патриарших прудах в Москве.

Власти Петербурга подумывают об эксперименте, который осуществили в Москве на Патриарших прудах. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Андрея Левакина.

Так, с июля этого года с пятницы по воскресенье, с 19 часов, на Патриаршие пруды в Москве могут въезжать только автомобилисты, проживающие в этом районе. Об этом РБК сообщила муниципальный депутат совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова.

Повторить московский эксперимент Левакин не против на улице Рубинштейна в Петербурге. Поскольку местные жители систематически жалуются на шум ночью. Левакин добавил, что в праздничные дни в ночное время улицу можно открывать.

Ранее мы писали, что в дни чемпионата Европы по футболу почти 49% туристов прошлись по барам Рубинштейна.

Фото: Piter.tv