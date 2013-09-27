Смольный подписал закон о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Новый закон позволяет получить знак блокадникам прожившим в городе один день.

Смольный подписал закон, предоставляющий право на получение знака "Жителю блокадного Ленинграда" всем гражданам, находившимся в городе в период блокады не менее одного дня.

Закон устраняет действовавшее с 1989 года требование о необходимости четырехмесячного проживания в блокадном Ленинграде для получения знака. Изменения позволят получить знак и статус ветерана примерно трем тысячам человек по всей стране, включая 1800 проживающих в Санкт-Петербурге.

Новый законодательный акт предоставляет право на федеральные меры социальной поддержки, включая вторую пенсию по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и улучшение жилищных условий. Местные администрации будут оказывать персональное сопровождение при оформлении всех положенных льгот.

С 1989 года знак "Жителю блокадного Ленинграда" получили 850 тысяч человек. Принятый закон распространяет это право на всех оставшихся в живых граждан, находившихся в городе в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее сообщалось, что всем рожденным в блокадном Ленинграде присвоят статус блокадника.

Фото: пресс-служба Смольного