Смольный подписал соглашение с новым цифровым партнёром

Власти города готовы развивать онлайн-проекты при помощи партнера.

Стало известно, что правительство Петербурга в лице комитета по информатизации и связи подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Mail.ru Group. Как стало известно 6 октября, компания стала "цифровым партнером" Смольного. Город намерен использовать опыт и технологии, которые наработаны компанией для развития онлайн-сервисов для петербуржцев.

Соглашение подписано после совещания рабочей группы "информационных" руководителей регионов России по инфокоммуникационным технологиям "IT – Диалог Диалог 2020".

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном попросили горожан соблюдать масочный режим. Губернатор попросил соблюдать петербуржцев масочный режим, чтобы избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Он добавил, что 2 октября в соответствующее постановление Смольного были внесены изменения.

Фото: Piter.tv