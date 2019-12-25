Власти Петербурга призвали горожан соблюдать масочный режим

В конце минувшей недели под больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией были развернуты 4640 коек.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Смольный просит горожан соблюдать масочный режим. Об этом градоначальник Александр Беглов заявил в эфире "Радио России".

Губернатор попросил соблюдать петербуржцев масочный режим, чтобы избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Он добавил, что 2 октября в постановление Смольного были внесены изменения.

Напомним, что в конце прошедшей недели в Северной столице для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией были развернуты 4640 коек.

Ранее мы сообщали о том, что впервые в Петербурге 21 медик получил прививку от коронавирус.

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