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Власти Петербурга призвали горожан соблюдать масочный режим
Сегодня, 9:27
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Власти Петербурга призвали горожан соблюдать масочный режим

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В конце минувшей недели под больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией были развернуты 4640 коек.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Смольный просит горожан соблюдать масочный режим. Об этом градоначальник  Александр Беглов заявил в эфире "Радио России".

Губернатор попросил соблюдать петербуржцев масочный режим, чтобы избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Он добавил, что  2 октября в постановление Смольного были внесены изменения.

Напомним, что в конце прошедшей недели в Северной столице для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией были развернуты 4640 коек. 

Ранее мы сообщали о том, что впервые в Петербурге 21 медик получил прививку от коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: александр беглов, масочный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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