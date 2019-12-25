Ранее соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили на заседании городского правительства.

Нам удалось сохранить финансирование культуры на уровне прошлого года отметил председатель Комитета финансов Эдуард Батанов

Отмечается, что власти Северной столицы намерены сохранить объемы финансирования театров, концертных организаций и других организаций культуры. Ранее градоначальник Александр Беглов поручил экономического блоку разработать механизм финансовой поддержки для учреждений культуры.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент.

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