Смольный подарит 25 тыс. рублей петербуржцам старше 100 лет

Норма будет введена с 1 января 2022 года.

Петербуржцам будут выплачивать по 25 тыс. рублей в честь 100-летия. На 90-летие горожанам придёт выплата 15 тыс. рублей, на 95 лет — 20 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, эта норма будет введена с 1 января 2022 года. Также со 101 года для горожан установили ежегодную выплату по 25 тыс. рублей.

Ранее экономист заявила, что иностранцам в 2023 году перестанут платить пенсии. Иностранцам с видом на жительство для получения пенсии надо на работу быть официально устроенными непрерывно не менее шести месяцев. Работодатель за работника должен платить стразовые взносы.

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