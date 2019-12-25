Смольный планирует завершить ремонт больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в июне 2022 года

В январе 2021 года новый томограф введен в эксплуатацию. В настоящее время он используется для выполнения исследований пациентов с коронавирусной инфекцией.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что капитальный ремонт инфекционного отделения больницы Святого Праведного Иоанна в Кронштадте планируется завершить в июне 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день выполнены три очереди работ на общую сумму более 74 млн рублей. В настоящее время ведется ремонт фасада, который к концу сентября 2021 года должен быть завершен. Сообщается, что губернатор Петербургу дал поручение предусмотреть необходимые средства.

Он сообщил, что для больницы был приобретен новый томограф.

Напомним, по поручению Беглова был заключен договор благотворительной поставки нового томографа. В январе 2021 года новый томограф введен в эксплуатацию. В настоящее время он используется для выполнения исследований пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы информировали, что в больнице Святого Праведного Иоанна в Кронштадте приведут в порядок фасады и кровлю. В больнице происходят протечки, особенно в отделении реанимации. Следы подтеков также бывают в операционных.

Фото: Telegram / Пул78