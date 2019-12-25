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Смольный планирует в октябре разместить облигации на 30 млрд рублей
Сегодня, 20:43
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Смольный планирует в октябре разместить облигации на 30 млрд рублей

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Так в правительстве планируют покрыть дефицит бюджета.

Стало известно, что власти Петербурга планируют разместить государственные облигации. О размещении документа стало известно 9 октября.

Общая сумма – порядка 30 млрд рублей: 30 млн облигаций из расчета в 1000 рублей за каждую. Проект распоряжения об эмиссии облигаций опубликовал городской комитет финансов. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Так в правительстве рассчитывают покрыть дефицит бюджета.

Начать размещение облигаций планируют 27 октября 2020 года, погасить – 30 апреля 2027 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный призывал петербуржцев соблюдать санитарные меры. Глава города призвал каждого подумать о собственной безопасности и защите окружающих от коронавирусной инфекции. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, смольный, финансы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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