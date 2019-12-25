Смольный планирует в октябре разместить облигации на 30 млрд рублей

Так в правительстве планируют покрыть дефицит бюджета.

Стало известно, что власти Петербурга планируют разместить государственные облигации. О размещении документа стало известно 9 октября.

Общая сумма – порядка 30 млрд рублей: 30 млн облигаций из расчета в 1000 рублей за каждую. Проект распоряжения об эмиссии облигаций опубликовал городской комитет финансов. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Так в правительстве рассчитывают покрыть дефицит бюджета.

Начать размещение облигаций планируют 27 октября 2020 года, погасить – 30 апреля 2027 года.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный призывал петербуржцев соблюдать санитарные меры. Глава города призвал каждого подумать о собственной безопасности и защите окружающих от коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.tv