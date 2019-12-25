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Смольный призывал петербуржцев соблюдать санитарные меры
Сегодня, 14:09
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Смольный призывал петербуржцев соблюдать санитарные меры

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Глава города призвал каждого подумать о собственной безопасности и защите окружающих от коронавирусной инфекции.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы призвали горожан соблюдать антикоронавирусные меры. Соответствующее сообщение губернатор опубликовал на своей страничке "ВКонтакте".

Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления.

Александр Беглов

Горожан попросили избегать мест скопления людей. Более того, обязательным остается ношение масок и запрет на участие несовершеннолетних в массовых, спортивных и культурных мероприятиях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге усилят работу бригад, проверяющих организации.

Фото:pixabay

Теги: бегов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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