Власти Петербурга планируют увеличить количество площадок, на которых можно проводить митинги

В Петербурге расширят список площадок, на которых можно будет проводить митинги и собрания. Об этом депутат Борис Вишневский узнал от администрации губернатора и поделился информацией в своем Telegram-канале.
Статус гайд-парка планируют вернуть площади Ленина. Кроме того, в список включат площадку в сквере Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны между домами №221 и 225. Территорию в саду им. 30-летия Октября, наоборот, исключат, так как там находится детская площадка. Среди новых мест — площадка в парке Екатерингоф, в Пионерском парке около проспекта Мечникова, площадка в юго-восточной части сада Девятого Января.
На данный момент проводить митинги и собрания запрещено постановлением правительства Петербурга №121.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге за 2020 год в городе привлекли к ответственности более 100 митинговавших подростков.
Фото: Piter.TV
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