Смольный планирует купить 136 квартир для государственных нужд

В помещениях может быть от трех до семи комнат.

Петербургский комитет имущественных отношений планирует закупиться квартирами для государственных нужд. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, на площадке которого появился электронный аукцион.

Предполагается приобрести 136 квартир общей стоимостью около 1,39 млрд рублей. Площади квартир варьируются от 66 до 171 квадратного метра, в помещениях может быть от трех до семи комнат. Город планирует купить большего всего четырехкомнатных квартир, примерно 60 объектов за 9,5 млн рублей каждый. Стоимость самой маленькой квартиры составит 7,8 млн рублей, цена самой большой – 16,49 млн рублей.

Заявки принимаются до 30 марта – 1 апреля.

Ранее мы рассказывали, что десятки владельцев квартир в Мурино могут остаться на улице из-за долгов застройщика.

Фото: Piter.TV