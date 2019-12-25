Смольный планирует повысить эффективность работы петербургских госслужащих

Новые методы управления для государственных служащих решили проверить в трех комитетах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.
Так, первопроходцами проекта, разработанного корпорацией "Росатом", станут комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комитет имущественных отношений и комздрав.
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отметил, что система базируется на опыте зарубежных коллег и является одной из лучших на данный момент. Она направлена на более эффективное оказание услуг населению и на повышение эффективности труда.
Ожидается, что проект будет реализовываться в несколько этапов.
Ранее мы рассказали о том, что в ЗакС Петербурга поступило предложение о продлении времени продажи алкоголя.
Фото: Piter.TV
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