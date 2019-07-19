Смольный планирует платить в случае гибели или ранения своих чиновников в Донбассе

Если командированный получает травму, то законопроект предлагает выплатить им по 500 тыс. рублей единовременно. В случае гибели работника семья получит один миллион рублей.

В пятницу, 27 мая, правительство Петербурга опубликовало проект закона о единовременных выплатах командированным в Донбасс служащим в случае получения травмы и их семьям — в случае гибели. Об этом сообщает "Фонтанка".

Еще 18 мая документ выложили в разделе антикоррупционной экспертизы. Так, проект предполагает возможность отправки в Донецкую и Луганскую народные республики разного рода служащих из Петербурга. Отправиться в командировку могут работники подведомственных органам государственной власти организаций, государственные гражданские служащие, лица, замещающие государственные должности Петербурга и работники, замещающие в органах государственной власти должности, не отнесенные к должностям госслужбы.

Если командированный получает травму, то законопроект предлагает выплатить им по 500 тыс. рублей единовременно. В случае гибели работника семья получит один миллион рублей.

Ранее выплаты губернатору, чиновникам и депутатам предложили повысить в Смольном. Депутатам ЗакСа, чиновникам и членам Горизбиркома предлагается увеличить надбавку с четырёх до шести окладов, а государственным гражданским служащим — с шести до восьми окладов.

Фото: Piter.tv

