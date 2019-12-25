Смольный планирует пересмотреть правила начисления доплат врачам и документы об отказе в выплате

Также при комитете соцполитики может появиться комиссия, которая будет рассматривать спорные ситуации.

В Смольном решили пересмотреть правила начисления выплат медикам, пострадавшим от коронавируса. Как сообщили в комитете по соцполитике, решено также заново изучить документы, по которым ранее приняли решение об отказе в предоставлении выплат врачам.

Пересмотр документов позволит чиновникам исключить неоднозначное толкование действующих норм. Кроме того, есть вероятность создания при комитете специальной комиссии, которая будет оценивать спорные ситуации. В комитете отметили, что единовременной выплатой поддерживается нелегкая работа медиков, работающих с больными COVID-19 пациентами. Отказать в выплате могут только на основе сведений из акта о непризнании врача пострадавшим от коронавируса. На данный момент пострадавшими медиками признали 6835 человек, в том числе 35 погибших. Всего петербургским медикам выплатили свыше миллиарда 769 млн рублей, свои доплаты получили 5826 пострадавших работников и 22 умерших. Отказали в выплате 55 людям.

Ранее мы рассказывали, что негосударственные поставщики соцуслуг получат ежемесячные субсидии Смольного.

Фото: Piter.TV