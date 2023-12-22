Смольный перешёл на отечественное ПО "Мой офис"

Большое внимание уделялось также средствам защиты документов с помощью паролей.

В Северной столице органы госвласти приняли решение перейти на отечественное программное обеспечение (ПО). Вместо использования программы Microsoft Office на компьютерах была установлена российская альтернатива под названием "МойОфис". Как объявили представители разработчика продукта, данный переход осуществлялся путем централизованной закупки лицензий на офисное ПО посредством открытого конкурса. Теперь программа "МойОфис" будет использоваться в 153 организациях города, сообщила песс-служба Смольного.

Известно, что отечественные программные продукты были установлены не только в администрации губернатора и районных администрациях, но также в различных комитетах, учреждениях образования и здравоохранения. В общей сложности, в городе на Неве было закуплено 15,5 тыс. лицензий на отечественное офисное программное обеспечение.

Основными критериями выбора данного ПО для чиновников стали наличие инструментов для работы с текстами и таблицами, создания презентаций, а также функции электронной почты. Большое внимание уделялось также средствам защиты документов с помощью паролей.

Ранее мы сообщили о том, что в наступившем году на капремонт петербургских больниц выделили 2,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП