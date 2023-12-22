В наступившем году на капремонт петербургских больниц выделили 2,4 млрд рублей

На обновление медучреждений в прошлом году было направлено около 1,5 млрд рублей.

В текущем году на капитальный ремонт учреждений здравоохранения из бюджета Петербурга выделено почти 2,5 млрд рублей. Об этом информирует-пресс-служба Смольного.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, работы по капремонту помещений уже проведены в 50-ти больницах, диспансерах и роддомах. На обновление этих зданий в прошлом году было направлено около 1,5 млрд рублей.

Среди наиболее значимых объектов ремонта в этот раз – больницы №2 и 14, Александровская больница, детская больница Святой Ольги и имени Филатова, перинатальный центр №1, госпиталь для ветеранов войн и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация колокольни Никольского Морского собора в Петербурге завершена.

Фото: Piter.TV