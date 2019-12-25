Правительство Петербурга перераспределяет средства на строительство соцобъектов

Документ принят для того, чтобы в текущем году обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов.

Правительство Петербурга перераспределило финансирование на строительство социальных объектов, которые входят в Адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Документ принят для того, чтобы в текущем году обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. В их числе – новый корпус СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" на Народной улице.

Многопрофильное учреждение располагается на Народной улице. Его сотрудники будут заниматься оказанием специализированной помощи, в том числе – работать с больными коронавирусом.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", данное постановление позволит обеспечить бюджетными ассигнованиями проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов, а также обеспечить средствами заключенные контракты по объектам Адресной инвестиционной программы.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный продлит запреты из-за коронавируса до конца сентября.

Фото: Piter.TV