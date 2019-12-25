Смольный отзовет разрешения на работу у нарушающих масочный режим компаний

В особенности это касается сфер оказания контактных услуг.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что власти Петербурга отзовут разрешения на работу у нарушающих масочный режим компаний. Об этом в традиционном вечернем эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях. Он подчеркнул, что в особенности это касается сфер оказания контактных услуг. Власти Северной столицы пригрозили отзывом выданных разрешений на работу в условиях эпидемии.

Также Смольный призвал горожан соблюдать масочный режим.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 26 тысяч человек.

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