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Смольный отзовет разрешения на работу у нарушающих масочный режим компаний
Сегодня, 10:25
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IRINA_CHALKINA

Смольный отзовет разрешения на работу у нарушающих масочный режим компаний

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В особенности это касается сфер оказания контактных услуг.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что власти Петербурга отзовут разрешения на работу у нарушающих масочный режим компаний. Об этом в традиционном вечернем эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях. Он подчеркнул, что в особенности это касается сфер оказания контактных услуг. Власти Северной столицы пригрозили отзывом выданных разрешений на работу в условиях эпидемии.

Также Смольный призвал горожан соблюдать масочный режим. 

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 26 тысяч человек.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, масочный режим, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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