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Власти Петербурга отсрочили мусорную реформу ещё на один год
Сегодня, 11:22
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга отсрочили мусорную реформу ещё на один год

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Чиновники отметили, что территориальная схема по обращению с отходами в городе пока не актуализирована.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга отсрочили мусорную реформу ещё на один год. Об этом заявил глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин на совещании правительства.

По мнению чиновников, территориальная схема по обращению с отходами в городе пока не актуализирована. Планируется, что запуск мусорной реформы отложат до 2022 года.

Правительство Северной столицы намерено за этот год доделать территориальную схему, разобраться с операторами и урегулировать вопросы со схемой в Ленинградской области. 

Напоним, что вывоз мусора будет рассчитываться по числу зарегистрированных в квартире жильцов, а не от количества квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что подлодку "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября примут в состав ВМФ.

Фото:pixabay

Теги: мусорная реформа, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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