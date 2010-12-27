Подлодку "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября примут в состав ВМФ

Подлодка способна погружаться на глубину до 300 метров и находиться под водой до 45 суток.

Первую дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" примут на "Адмиралтейских верфях" в состав ВМФ России 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Сейчас на подлодке уже завершили ревизию, проводятся окончательные работы перед передачей в состав ВМФ РФ.

Эта подлодка имеет шесть торпедных аппаратов, способна погружаться на глубину до 300 метров и находиться под водой до 45 суток.

В октябре "Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".

Фото: Адмиралтейские верфи