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Подлодку "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября примут в состав ВМФ
Сегодня, 9:38
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nastya960

Подлодку "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября примут в состав ВМФ

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Подлодка способна погружаться на глубину до 300 метров и находиться под водой до 45 суток.  

Первую дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" примут на "Адмиралтейских верфях" в состав ВМФ России 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Сейчас на подлодке уже завершили ревизию, проводятся окончательные работы перед передачей в состав ВМФ РФ.

Эта подлодка имеет шесть торпедных аппаратов, способна погружаться на глубину до 300 метров и находиться под водой до 45 суток.  

В октябре "Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".

Фото: Адмиралтейские верфи

Теги: адмиралтейские верфи, вмф, петропавловск-камчатский, подлодка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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