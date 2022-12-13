Смольный отменил разработку документации для метро до Пулково

В КГА заявили, что отмена разработки проекта не означает отказа от планов строительства.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) отменил своё распоряжение о разработке проекта на продление "красной" ветки метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Это произошло ещё 15 мая, при этом уточняется, что в Смольном официально не отказываются от планов строительства метро до аэропорта. Планируется построить три станции: "Ульянка", "Авиагородок", "Пулково". По планам, это произойдёт после 2030 года.

Конкурс на проект осенью 2020 года выиграло АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", оно должно было представить результаты к августу 2022 года. Работы не были выполнены, срок продлили до марта 2023 года, но результат был такой же.

В КГА заявили, что отмена разработки проекта не означает отказа от планов строительства.

По состоянию на конец мая, готовность Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) петербургской подземки составила почти 50%.

Фото: Piter.tv