В этом году планировалось выделить 2,5 млрд рублей на строительство развязок ЗСД.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Смольный отложит строительство новых развязок на ЗСД из-за COVID-19. Об этом сообщают в комитете имущественных отношений (КИО) и комитете по инвестициям.

Известно, что в текущем году планировалось выделить на строительство развязок 2,5 млн рублей. Работы должны были продлится более двух лет.

Отмечается, что финансирование, предположительно, будет перенесено на последующие годы.

Ранее мы сообщали о том, что тысячи кубометров мусора собрали вдоль трасс в Ленобласти и Петербурге.

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