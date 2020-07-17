Смольный не сможет выкупить территорию Охтинского мыса

Губернатор отметил, что собственник территории может распоряжаться ей по своему усмотрению.

Петербург не сможет выкупить территорию Охтинского мыса, на котором должен появиться музей-заповедник. Такой ответ депутат Борис Вишневский получил от губернатора города, сообщил парламентарий в Telegram-канале 25-го февраля.

На данный момент участок принадлежит "Газпром нефти". Он не включил в перечень объектов недвижимости, которые могут быть приобретены у единственного поставщика. Собственник может распоряжаться территорией по его усмотрению с учетом целевого использования участка, градостроительных и строительных норм.

Беглов поддержал строительство на Охтинском мысу музея-заповедника, но если на это будут правовые основания для реализации идеи.

Напомним, на Охтинском мысу должен появиться офис "Газпрома". Архитекторы, общественные деятели борются за то, чтобы отвести под музей всю территорию, а не только часть, которая официально признана объектом культурного наследия. Они уверены, что сохранить необходимо весь участок, так как он представляет историческую ценность. В Петербурге даже представили концепцию историко-археологического музея-заповедника.

Фото: okhta.online