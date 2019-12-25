Смольный отказал в строительстве аналога "Москва Сити" у Ладожского вокзала

Смольный отклонил проект строительства бизнес-комплекса "Петербург Сити" рядом с Ладожским вокзалом. Согласно проекту правил землепользования и застройки, опубликованному на сайте Смольного 17 октября, данная территория не будет включена в программу комплексного развития территорий (КРТ).
Проект, разработанный "Центром урбанистики и градостроительства СПбГУ", предлагал создание делового квартала с вертикальными зданиями высотой от 200 до 300 метров, аналогичных по концепции столичному "Москва Сити". Однако Смольный принял решение оставить территорию в "режимной", производственной и деловых зонах с высотностью не выше 90 метров.
Как сообщают источники, предложение для включения территории в КРТ поступило от частного лица, однако оно было отклонено. Вместо грандиозного проекта, территория продолжит использоваться для нужд промышленности и бизнеса.
Проект "Петербург Сити" предлагал комплексное решение для жилья, офисов и общественных пространств, но не получил поддержки городской администрации.
