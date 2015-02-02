Петербург передаст Римско-католической церкви здание в Ковенском переулке

Историческое четырехэтажное здание общей площадью 428,1 квадратных метра изначально служило домом притча при Римско-католической церкви Матери Божией Лурдской.

Правительство Петербурга намерено передать в собственность Римско-католической церкви нежилое здание, расположенное в Ковенском переулке, на безвозмездной основе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

Историческое четырехэтажное здание общей площадью 428,1 квадратных метра, согласно утверждениям представителей прихода, изначально служило домом притча при Римско-католической церкви Матери Божией Лурдской. Оно было построено совместно с храмом в 1909 году.

Ранее здание использовалось для нужд общины, проведения занятий воскресной школы и размещения канцелярии. После завершения всех формальностей католики намерены продолжить использовать его в тех же целях.