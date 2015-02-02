Петербург передаст Римско-католической церкви здание в Ковенском переулке

Правительство Петербурга намерено передать в собственность Римско-католической церкви нежилое здание, расположенное в Ковенском переулке, на безвозмездной основе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).
Историческое четырехэтажное здание общей площадью 428,1 квадратных метра, согласно утверждениям представителей прихода, изначально служило домом притча при Римско-католической церкви Матери Божией Лурдской. Оно было построено совместно с храмом в 1909 году.
Ранее здание использовалось для нужд общины, проведения занятий воскресной школы и размещения канцелярии. После завершения всех формальностей католики намерены продолжить использовать его в тех же целях.
Ранее мы сообщили о том, что Смольный приобрел в городское владение здание 566-й школы.
Фото: citywalls.ru
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