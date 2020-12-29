Смольный отчитался о выкупе соцобъектов у застройщиков в 2020 году

Также застройщики сами безвозмездно отдали 12 объектов.

Комитет имущественных отношений Петербурга выкупил в собственность города еще 19 объектов. На эти цели из бюджета было выделено более 5 млрд рублей.

Речь идет о 12 детских садах в разных районах города, которые смогут посещать 1500 ребят, двух школах, двух зданиях на Чугунной улице для больницы Святителя Луки. На данный момент там создается круглосуточный амбулаторный центр-трансформер. Ранее в здании располагалась частная скорая медицинская помощь "Коррис". Еще 6 помещений приобрели для стоматологической поликлиники в Красногвардейском районе и для офиса врача общей практики в Невском районе. В Колпино в здании бывшего кинотеатра "Подвиг" на Павловской улице откроется Дом культуры.

Сами застройщики в 2020 году передали безвозмездно городу 12 социальных объектов.

В 2021 году на выкуп здания по соцобъекты выделят около 8 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дворы, крыши и балконы в Петербурге планируют превратить в огороды.

Фото: gov.spb.ru