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Смольный отчитался о выкупе соцобъектов у застройщиков в 2020 году
Сегодня, 16:02
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nadezhda_sib

Смольный отчитался о выкупе соцобъектов у застройщиков в 2020 году

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Также застройщики сами безвозмездно отдали 12 объектов.

Комитет имущественных отношений Петербурга выкупил в собственность города еще 19 объектов. На эти цели из бюджета было выделено более 5 млрд рублей. 

Речь идет о 12 детских садах в разных районах города, которые смогут посещать 1500 ребят, двух школах, двух зданиях на Чугунной улице для больницы Святителя Луки. На данный момент там создается круглосуточный амбулаторный центр-трансформер. Ранее в здании располагалась частная скорая медицинская помощь "Коррис". Еще 6 помещений приобрели для стоматологической поликлиники в Красногвардейском районе и для офиса врача общей практики в Невском районе. В Колпино в здании бывшего кинотеатра "Подвиг" на Павловской улице откроется Дом культуры. 

Сами застройщики в 2020 году передали безвозмездно городу 12 социальных объектов. 

В 2021 году на выкуп здания по соцобъекты выделят около 8 млрд рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дворы, крыши и балконы в Петербурге планируют превратить в огороды. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: выкуп, недвижимость, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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