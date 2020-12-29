Дворы, крыши и балконы в Петербурге планируют превратить в огороды

В городе уже есть проекты городского садоводства, но они относятся к общественным пространствам.

В Петербурге намерены превратить дворы, крыши и балконы в огороды. С соответствующим предложением выступил глава Комиссии по городскому хозяйству депутат Сергей Никешин.

Никешин предложил расширить список зон в черте города, где можно вести сельское хозяйство.

Фермерские тепличные комплексы на крышах и неосвоенных территориях позволяют производить овощную продукцию в городе, продуктивно эксплуатировать неиспользуемое пространство, создавая новые рабочие места Сергей Никешин, глава Комиссии по городскому хозяйству

Для этого глава Комиссии по городскому хозяйству намерен внести изменения в градостроительные регламенты. Стоит отметить, что в Северной столице уже есть соответствующие пространства. Однако такие огороды относятся к общественным пространствам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создали Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды.

Фото: Piter.TV