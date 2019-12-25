Смольный отчитался о работе закона для уличных артистов

Растет число согласованных выступлений.

Закон, регулирующий деятельность уличных артистов в Санкт-Петербурге, действует три года. За этот период городские власти получили около 5,3 тысячи заявок на проведение музыкальных выступлений, литературных чтений и художественных пленэров. Информацию опубликовал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Статистика показывает рост числа обращений и доли согласованных мероприятий. В 2023 году поступило 1521 заявление, одобрено 33 процента. В 2024 году подано 2062 заявки, согласовано 45 процентов. В 2025 году направлено 1753 обращения, уровень одобрения составил 62 процента. Количество жалоб сократилось. До принятия закона фиксировали 18 обращений, за последующие два с половиной года — 11.

По словам Бельского, нормативный акт способствовал упорядочиванию уличных выступлений и снижению конфликтных ситуаций. Работа по уменьшению числа несогласованных номеров продолжается совместно с профильными ведомствами. За три года в городе организовано 164 официальные площадки для уличных выступлений, более 30 из них расположены в центральных районах. Локации разделены на "тихие" и "громкие" категории, что обусловлено требованиями к используемой звуковой аппаратуре. Музыкантам необходимо выбрать место и уведомить власти о проведении мероприятия.

