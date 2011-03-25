Сотрудники Смольного обнаружили два работающих заведения в ночное время

Штраф для юридических лиц может составить от 100 до 300 тыс. рублей.

Из 142 организация только 9 нарушали антиковидные требования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга после проведенной проверки.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом обошли места общественного питания, торговли и оказания услуг. На протяжении недели рейды прошли в Адмиралтейском, Невском, Выборгском, Центральном, Василеостровском, Фрунзенском, Петроградском и Калининском районах.

Нарушители чаще всего работали без QR-кода, не организовали разметку для дистанцирования посетителей или сотрудники были без масок. Два предприятия работали в ночное время, что запрещено на данный момент. Штраф для юридических лиц может составить до 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что большинство организаций все же ответственно относятся к введенным санитарным мерам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 300 безмасочников поймали в петербургском транспорте в ноябре.

Фото: администрация Петербурга