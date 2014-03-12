Смольный организует школьникам экскурсии за счет бюджетных средств

Программа рассчитана на учеников 5-8 классов.

Смольный планирует выделить средства из городского бюджета на экскурсии для петербургских школьников. Власти внесли изменения в проект постановления "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге", опубликованном на сайте антикоррупционной экспертизы.

Власти намерены создать благоприятные условия для развития туристской индустрии в Петербурге. Программа сможет помочь городу в этой цели.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал "Фонтанке", что программа с рабочим названием "Юный путешественник Санкт-Петербурга" рассчитана на учеников 5-8 классов. Они смогут путешествовать по Петербургу, Ленобласти и по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада России.

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