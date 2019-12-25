Смольный опубликовал список городских производителей защитных масок

Производство масок увеличилось в 7 раз по сравнению с мартом.

Смольный опубликовал список предприятий, которые занимаются производством средств индивидуальной защиты.

В него вошли 108 производителей. В пресс-службе сообщили, что в списке ежедневно обновляются сведения об объемах производства средств индивидуальной защиты и обеспеченности предприятий сырьем.

Данные могут быть полезны для организаций. Согласно постановлению правительства №121, они обязаны обеспечить своих сотрудников СИЗ.

По сравнению с мартом 2020 выпуск масок увеличился в 7 раз.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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