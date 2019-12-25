Смольный опубликовал проект постановление о ценах на проезд в метро

Жетон в метро будет стоить 60 рублей.

В Петербурге стоимость разового проезда в метрополитене в 2021 году составит 60 рублей, следует из опубликованного проекта постановления в разделе антикоррупционной экспертизы.

Также 60 рублей будет стоить провоз багажа. В начале 2020 года разовый проезд был повышен на 10 рублей, до 50 рублей – в наземном транспорте и до 55 рублей – в метро.

В начале 2021 года проезд на наземном транспорте будет стоить 55 рублей, в метро – 60 рублей. К 2023 году стоимость жетона может вырасти до 64 рублей. Власти Петербурга отметили, что не видят смысла субсидировать разовые поездки приезжих. Цены на "Подорожник" будут сохранены или повышены незначительно.

Фото: Piter.TV