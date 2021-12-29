Смольный опубликовал поздравление с Днем российских студенческих отрядов 

Праздник был учрежден в 2016 году.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе Смольного опубликовали поздравление с Днем российских студенческих отрядов.

По словам губернатора города, движение студенческих отрядов существует более 70 лет. В Петербурге создано 120 отрядов. В их рядах – более трех тысяч человек.

Молодве люди работают проводниками, вожатыми в детских лагерях, в медицинских организациях, отправляются в археологическое экспедиции летом, в каникулы, в свободное время.

Губернатор поздравил студентов, состоящих в студенческих отрядах, и ветеранов движения.

Желаю здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов в учебе, труде и общественной деятельности! Александр Беглов

Петербургские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о проведении Дня отца.

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