Смольный опубликовал поздравление с Днем российских студенческих отрядов 

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе Смольного опубликовали поздравление с Днем российских студенческих отрядов.
По словам губернатора города, движение студенческих отрядов существует более 70 лет. В Петербурге создано 120 отрядов. В их рядах – более трех тысяч человек.
Молодве люди работают проводниками, вожатыми в детских лагерях, в медицинских организациях, отправляются в археологическое экспедиции летом, в каникулы, в свободное время.
Губернатор поздравил студентов, состоящих в студенческих отрядах, и ветеранов движения.
Желаю здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов в учебе, труде и общественной деятельности!
Александр Беглов
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Фото: Pexels
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