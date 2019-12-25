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Смольный опубликовал новый список улиц, где будут ловить нарушителей ПДД
Сегодня, 16:16
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Смольный опубликовал новый список улиц, где будут ловить нарушителей ПДД

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Водителям напоминают о необходимости обращать внимание на дорожные знаки.

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал список улиц, где будут проходить рейды с 9 по 11 августа. Специалисты будут искать нарушителей парковки в местах установки знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Эвакуировать машины будут и в центре, и в других частях города. 

В понедельник, 9 августа, специалисты будут дежурить на Гончарной улице, Лиговском проспекте, Дворцовой набережной, Бухарестской и Белградской улицах, проспекте Славы, Октябрьской набережной и в других местах, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

Горожанам напоминают, чтобы избежать эвакуации и штрафа, нужно обращать внимание на дорожные знаки в местах планируемой парковки.

Ранее мы писали, что комтранс назвал победителей 10 закупок для организаций автобусных перевозок.

Фото: Смольный, Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, нарушение пдд, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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